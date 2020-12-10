وأكد المصدر لمراسل "سبوتينك" أن الحريق شب في وحدة "تحسين البنزين" داخل مصفاة على الساحل السوري، ما تسبب باندلاع حريق ضخم تم السيطرة على تمدده من قبل فرق الإطفاء التابعة للمصفاة، فيما يتم العمل حاليا على إخماده بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني والإطفاء في المدينة.
wikipedia.org
وأضاف المصدر: "لا يوجد خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على المادية، ويرجح أن يتم إخماد الحريق بالكامل خلال مدة قصيرة".
ومصفاة بانياس هي إحدى مصفاتي نفط في سوريا تؤمنان معظم احتياجاتها من المشتقات النفطية، فيما تعاني كلا المصفاتين من مشكلات فنية متراكمة جراء الحصار الأمريكي الذي يشمل احتياجات الصناعات النفطية.
© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR
حريق في مصفاة بانياس على الساحل السوري
وتعاني السوق السورية من أزمة مشتقات نفطية جراء سيطرة الجيش الأمريكي على معظم آبار النفط الغنية شرقي سوريا، بالتزامن مع تراجع التوريدات بشكل كبير جراء الحصار الأمريكي أيضا.
© Sputnik . MOHAMMAD ALDAMOUR
حريق في مصفاة بانياس على الساحل السوري
وتعمل الحكومة السورية على صيانة المصفاتين بخبرات محلية.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مصفاة نفط على السواحل السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.