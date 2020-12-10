ماذا يفعل... وفد إسرائيلي في زيارة مهمة إلى تشاد... بالصور

أفادت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن وفدا من الخبراء الإسرائيليين في مجالي الزراعة والصحة، زار دولة تشاد هذا الأسبوع بعد إقامة العلاقات بين البلدين لبحث إمكانيات التعاون.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن الوفد الذي سافر برعاية وكالة إسرائيل للتعاون الدولي في مجال التنمية، قد التقى بمسؤولين كبار من وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والمياه.
سبق أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده عادت إلى إفريقيا، والأخيرة عادت إلى إسرائيل.
جاءت تصريحات نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، في الثامن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما التقى بعبد الكريم ديبي، نجل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الذي زار إسرائيل، سرا، على رأس وفد تشادي رفيع المستوى.
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه التقى بعبد الكريم ديبي ورئيس جهاز المخابرات في تشاد، أحمد كوغري، وبحثا تعيين السفراء وفتح قنصليات، فضلا عن إمكانية فتح سفارة لتشاد في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح نتنياهو أنه ناقش مع الوفد التشادي تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
وكان عبد الكريم ديبي، نجل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، قد أعلن أن بلاده ستفتح ممثلية رسمية لها في مدينة القدس المحتلة في غضون عام.
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