الجيش الإسرائيلي: الطريق أمامنا طويلة لاستكمال الأهداف في جبهة سوريا 

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات جديدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، نقل خلالها عن لسان رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، أن التموضع الإيراني في سوريا في حال تباطؤ واضح، نتيجة استمرار نشاطات الجيش الإسرائيلي، وأن الطريق أمام بلاده لا زالت قائمة لاستكمال الأهداف في هذه الجبهة.

وأكد كوخافي أن هذا العام شهد تطورا كبيرا في قدرة الاعتراض الصاروخي وتوسيع دائرة المنظمة الدفاعية "القبة الحديدية"، ليسجل مجال السايبر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأنشطة العسكرية على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن "التموضع الإيراني في سوريا يشهد حالة تباطؤا على مدى العامين المنصرمين نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الإيرانيين والمضيف السوري، حيث انخفض عدد النشطاء الإيرانيين في سوريا والميليشيات التابعة لها بشكل واضح.

وادعى الجنرال كوخافي قائلا: