لقاح كورونا قريبا في السعودية

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ايلاف من الرياض: أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا، كاشفاً أن السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا.

وأضاف: سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا وحريصون على التأكد من فعالية اللقاح.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونافي المملكة: المملكة من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا، ونوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، و سنلحظ التأثيرات الإيجابية.

وتابع المتحدث: "نحن في المراحل التي نقترب فيها من نهايات نأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة.. نوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وسنلحظ التأثيرات الإيجابية".

وأكدت متحدث وزارة الصحة، أن المملكة أصبحت من ضمن الدول التي تسجل تحسنا وانخفاضا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة، اليوم الأحد، انخفاضا في اصابات كورونا، لتتراجع لليوم الثاني على التوالي لأقل من 200 إصابة جديدة، مسجلة 187 حالة إصابة جديدة، مقابل 190 إصابة أمس السبت، ومقابل 234 حالة الجمعة الماضية.

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