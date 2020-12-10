شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب الجراد تصل «أثيثية» شمال غرب الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وصول أسراب من الجراد إلى أثيثية شمال غرب الرياض 120كم صباح الخميس 25/4/1442. وأظهر المقطع، الذي نشره الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”، أعداد كثيفة من الجراد تنتشر في الحدائق والمتنزهات في المنطقة.

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