ملك الأردن: الأقصى لا يقبل الشراكة ولا التقسيم

نقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن العاهل الأردني كلمة ألقاها خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ 19، أكد فيها أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار.

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وأضاف الملك أن "تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي، ونحن لم ولن نتوانى يوماً في الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها"، مشددا على أن "القدس عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني".

وفي وقت سابق، تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، دعوة رسمية لزيارة عمّان ولقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال الأيام القريبة، في خطوة وصفها مراقبون بـ"الجادة" من أجل إحياء مسار المفاوضات السياسية بين فلسطين وإسرائيل.

ونقل موقع "إيلاف" السعودي، عن مصدر مطلع، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، سلم الدعوة لنظيره الإسرائيلي غابي إشكنازي، الخميس الماضي، خلال لقاء جمعهما في معبر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي.

وكان العاهل الأردني رفض مرارا في السنوات الأخيرة لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى أنه رفض استقبال مكالمات هاتفية منه.

وأكد الموقع أن أشكنازي والصفدي بحثا سبل كسر الجمود الذي خيم على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، خاصة بعد واقعة الدبلوماسي الإسرائيلي بسفارة بلاده في عمان.

وفي يوليو/ تموز 2017، قتل دبلوماسي إسرائيلي أردنيين إثنين في حادث إطلاق نار داخل السفارة الإسرائيلية في عمان، إثر خلاف نشب بينهم.