© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo
وأطلع محمود عباس وزيرة الخارجية الإسبانية، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية برعاية اللجنة الرباعية الدولية.
ووجّه الرئيس الفلسطيني الشكر لإسبانيا على مواقفها المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي، في دعم تحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، مذكرا بالدور الذي لعبته إسبانيا لعقد مؤتمر مدريد، عام 1991.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسبانيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يكشف شرطه لعودة المفاوضات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.