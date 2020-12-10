جاء ذلك بعد استقبال الوزير المصري وزير الصناعة والمعادن العراقي، عزيز محمود، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بديوان عام الوزارة، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
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وأكد مرسي وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في مجالاتٍ عدة، كما أكد على استعداد بلاده للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها، وكذا المعاونة في إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة في مختلف المجالات الصناعية.
من جانبه أكد منهل عزيز محمود أن التعاون مع مصر سيشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظا، مبديا رغبة الوزارة في تطوير التعاون والعمل المشترك مع الجانب المصري في شتى المجالات الصناعية من خلال عقد شراكات واتفاقيات مثمرة بين الشركات العراق ية ونظيرتها المصرية.
وثمّن الوزير العراقي الدور المصري الداعم للعراق، مشيداً بقدرة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأفاد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي المصري والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية من الجانبين للتعرف على الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعلن استعدادها لإمداد العراق بخطوط إنتاج متكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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