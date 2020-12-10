شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية ببيروت: نريد أن يكون لبنان مستقرا والإصلاحات ضرورة لتقديم الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، حرص بلادها على أن يكون لبنان بلدا مستقرا ومستقلا وأن يصبح اقتصاده قويا وحديثا، مشددة على أن تنفيذ الإصلاحات أمر ضروري حتى يتسنى للبنان الحصول على دعم ومساعدة المجتمع الدولي.

وقالت السفيرة الأمريكية - خلال زيارتها لمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة طرابلس (شمالي لبنان) - إن الولايات المتحدة تدعم القطاع الخاص اللبناني وتشجع الاقتصاد، وأنها قدمت الكثير من المساعدات العينية في سبيل تشجيع القطاعات المنتجة في لبنان، فضلا عن الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية في أعقاب الانفجار المدمر لميناء بيروت البحري وأزمة تفشي وباء كورونا.

وأضافت: "لدينا علاقات وطيدة مع لبنان ونعمل على تمكين وتطوير علاقات التبادل التجاري بين بلدينا، برغم وجود عوائق تواجه عملية التطوير ومنها الفساد وغياب الشفافية والفرص المساعدة على النهوض بالاقتصاد، مما يستدعي إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي يجب أن تواكب متغيرات العصر الاقتصادية والاستثمارية".

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن المجتمع الدولي جاهز لتقديم الدعم المطلوب إلى لبنان، غير أن الإصلاحات تمثل شرطا ضروريا، فضلا عن وجود حكومة لبنانية تلتزم بتطبيق هذه الإصلاحات.