شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف في أجواء الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفادت مصادر امنية اليوم أن مقاتلات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح بجنوب لبنان وعلى علو متوسط.

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