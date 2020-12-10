شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب يرد على اتهامه بالإهمال والتقصير فى حادث المرفأ: أحترم القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​اللبنانى، حسان دياب،​ على اتهامات قضائية له بالإهمال فى حادث مرفأ بيروت، قائلا إنه يحترم القانون ويلتزم ​الدستور، وبحسب موقع النشرة اللبنانى، أشار المكتب الاعلامي لرئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ إلى أن "المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​ تبلغ جواب دياب على طلب الاستماع إلى إفادته"، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم ​الدستور​ الذي خرقه صوان وتجاوز ​مجلس النواب​، وأن دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر".

وكان ادعى المحقق الفضائى اللبنانى في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حسان دياب​ وعلى وزير المال السابق ​علي حسن خليل​ ووزيري الأشغال العامة السابقين ​غازي زعيتر​ و​يوسف فنيانوس​، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.

وحدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين الى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.