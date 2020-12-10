شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: الإعلان عن الحكومة اليمنية الجديدة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض باليمن اعتبارا من اليوم، منوها بتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا.
وذكر التحالف فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أن استيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمنى من اتفاق الرياض، مؤكدا أن قوات التحالف ستشرف على إخراج القوات العسكرية من عدن.
وكشف التحالف عن أنه سيتم الإعلان عن الحكومة اليمنية فور اكتمال تنفيذ الشق العسكرى خلال أسبوع، معلنا: سنتولى الإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وإعادة انتشارها.
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