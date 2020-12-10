شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال و3 وزراء بالإهمال فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم قاضي تحقيقات مرفأ بيروت، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين بـ "الإهمال والتقصير"، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

كان انفجارا ضخما هز مرفأ بيروت أغسطس الماضى، وتسبب فى مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف، فضلا عن أضرار اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات.

وفى وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى، إنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار، ويسود اعتقاد قوي لدى وكالات حكومية أمريكية وأوروبية أخرى تتابع عن كثب التحقيقات بأن الانفجار كان عرضيا.

وقالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادى: "لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج (القاطع)"، واشارت إلى بيان قال فيه مكتب التحقيقات في وقت سابق "سنقدم لشركائنا اللبنانيين المساعدة فى التحقيق.