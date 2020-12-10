شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم الخميس، تسجيل 2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت الوزيرة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة، و1953 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. وأكدت وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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