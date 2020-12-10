شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون قبل الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صيحفة القبس الكويتية أنه وسط أجواء سياسية ساخنة، وضغوط نيابية متوالية، يواصل رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ صباح الخالد اتصالاته ومشاوراته السياسية لتأليف حكومته الجديدة وأن اعلان الحكومة الجديدة لن يكون قبل يوم الاحد 13 ديسمبر، وبحسب الصحيفة، كشفت مصادر مطلعة أنه بات في حكم المؤكد خروج 3 وزراء من التشكيلة الحكومية المرتقبة، مشيرة إلى أن الخالد اتخذ قرار استبعاد هؤلاء الوزراء مسبقاً، نافية أن يكون قراره بفعل ضغوط نيابية.

ورجحت المصادر أن يرتفع عدد الوزراء الخارجين من التشكيلة الحكومية السابقة إلى أكثر من ثلاثة، مؤكدة أن الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة وادائها القسم لن يكون قبل يوم الأحد المقبل.

وعن الاستعدادات لجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، المقررة الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، أكدت المصادر أن الحكومة ستدخل هذه الجلسة بتشكيلها الكامل المكوّن من 16 وزيراً.

ويوم الثلاثاء الماضى، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.