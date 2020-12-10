شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، عن تسجيل 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى العراق إلي 571 ألفا و253 إصابة . وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم تسجيل 2121 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 501ألف و967 حالة، فيما تم تسجيل 25 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلي 12 ألفا و526 حالة .



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