شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف شاحنتين للقوات الأمريكية بعبوات ناسفة جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، باستهداف شاحنتين تابعتين للقوات الأمريكية بمدينة "السماوة" في محافظة المثنى جنوب البلاد، وقال المصدر - في تصريح بثته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن شاحنتين تابعتين للقوات الأمريكية تعرضتا إلى استهداف بواسطة عبوات ناسفة أثناء مرورهما على الطريق الدولي في (السماوة)". يشار إلى أن محافظات عراقية عدة شهدت خلال الأسابيع الماضية استهدافات متكررة لأرتال وشاحنات تابعة للتحالف الدولي.

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