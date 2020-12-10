شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ليبية: حكومة الوفاق تطلق سراح روسيين محتجزين فى طرابلس منذ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر ليبية مطلعة، إن حكومة الوفاق الليبية فى طرابلس أطلقت سراح مواطنين روسيين اثنين تم احتجازهم فى يوليو الماضى. وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا قاد المفاوضات من الجانب الروسى للإفراج عن المحتجزين، موضحة أن الاتصالات بين الجانب الروسى وباشاغا مستمرة منذ عدة أشهر.

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