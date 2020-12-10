رئيس وزراء العراق يحذر من أى محاولة للمساس بكرامة البلاد ووحدة أراضيه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الخميس، من أى محاولة للمساس بكرامة العراق ووحدة أراضيه أو سلامة العراقيين، وقال الكاظمي -خلال كلمته مع القيادات الأمنية والعسكرية وجمع من المنتسبين في مدينة الفلوجة بمناسة الذكرى السنوية الثالثة للنصر على داعش، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إنه في مثل هذا اليوم أيها الأبطال انتزعتم النصر على تنظيم داعش الظلامى".

وأضاف أن الانتصار على داعش ليس مجرد انتصارا عسكريا، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم.



وثمن الكاظمي جهود مقاتلي الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي و أهدوا النصر إلى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم.



وختم الكاظمي كلمته بالقول "مبارك لكم النصر .. ومبارك للعراقيين أن لهم أبطالا مثلكم .. أنتم أمل العراق وحراسه .. بارك الله بكم .. الرحمة لشهدائنا الأبرار".