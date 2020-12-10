شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: سنواجه بكافة السبل محاولات إسرائيل تقويض حقوق شعبنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها ستواجه بكافة السبل القانونية والسياسية محاولات إسرائيل، تقويض حقوق الشعب الفلسطينى مشددة على أنها ستعمل مع المجتمع الدولى على تفعيل آليات حماية الحقوق ومساءلة الاحتلال وأدواته المختلفة من مسؤولين وعسكريين ومستوطنين على جرائمهم بحق الشعب والأرض الفلسطينية.
وشددت الخارجية - في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على مركزية حقوق الشعب الفلسطيني في المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، خاصة حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والاستقلال في دولته، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأشارت إلى أن الحقوق المتساوية وحقوق الشعوب هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأن السلام يبدأ من فلسطين، وبحل القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال أمده، وإنهاء الاضطهاد الذى تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان إلتزام فلسطين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي استندت إليه وثيقة إعلان الاستقلال، وإعلان مبادئ العدل والمساواة والتعايش السلمي، وقد عملت على الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، وتقديم تقاريرها إلى هيئة المعاهدات.
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