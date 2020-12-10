شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تدخل أحدث تقنيات تشغيل الصوت عالميا فى المسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت رئاسة شئون الحرمين استخدام أحدث تقنيات تشغيل الصوت المبتكرة في المسجد الحرام، حيث تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على متابعة التطور العلمي في مجال الصوتيات والتقنية العالية للحصول على أفضل مستوى للأداء صوتى، وذلك لما يشهده المسجد الحرام من أعمال توسعية وتطوير لخدمة الوافدين من المصلين والمعتمرين.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، مجموعة من الصور لأحدث أجهزة تقنيات تشغيل الصوت المبتكرة في المسجد الحرام، وعلق محسن السلمي مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أن النظام الصوتي بالمسجد الحرام يعد أكبر وأدق الأنظمة الصوتية على المستوى العالمى، وأن المسجد الحرام باختلاف مواقعه (صحن المطاف وتوسعته- التوسعة السعودية الثانية- المسعى)، ويحتاج إلى نظام خاص ودقيق ومتطابق مع اختلاف البصمة الصوتية لاختلاف طبيعة الأماكن الصوتية.



اجهزة الصوت فى المسجد الحرام

وأضاف: "النظام يختلف مع اختلاف البصمة الصوتية لاختلاف طبيعة الأماكن الصوتية، من مكان مفتوح ونصف مغلق ومغلق، وكذلك اختلاف طبقات صوت الأئمة فى تلك الأماكن المختلفة، وتنوع نسبة كثافة المتلقين للصوت بالمسجد الحرام من موقع لآخر ومن مرحلة لأخرى".



جانب من وحدات التشغيل



تشغيل اجهزة الصوت فى الحرم

وأكد السلمى، أن البيئة الصوتية تحسنت داخل المسجد الحرام بتغيير الميكرفون الخاص بالإمام بنوعية حديثة متطورة، وهى من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة من حيث نقاء الصوت، وخفض مستوى الضوضاء للمؤثرات الصوتية الخارجية، لنقل صوت إمام المسجد الحرام وتحسينه فى أروقة المسجد والساحات المحيطة به، وتوفير جميع التقنيات من أجهزة توزيعٍ ومعالجة وغيرها، لنقل الصوت بجودة وأمان عاليين داخل المسجد الحرام والمناطق المحيطة به، ويأتى ذلك فى إطار الأعمال التطويرية المستمرة التى يشهدها المسجد الحرام .



وحدات صوت عالمية

تجدر الإشارة، إلى أنه للمحافظة على استمرارية تشغيل هذا النظام فى المسجد الحرام بطريقة آمنة حتى عند حدوث انقطاع للتيار الكهربائى تم تركيب نظام وحدات ال (UPS) الذى يقوم بتغذية جميع مكونات النظام الصوتى كهربائيا من أجهزة وسماعات.