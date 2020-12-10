تعرف على موعد ومكان استجواب رئيس الحكومة اللبنانية فى تفجير مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص فى انفجار مرفأ بيروت. ووفقا للوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية، حدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين الى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

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