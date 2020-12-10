شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تسجل 49 وفاة و1411 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 3717 حالة. وأضافت الوزارة فى بيان عن الوضع الوبائى فى البلاد، أنه تم تسجيل 1411 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 106 آلاف و856 حالة.

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