تنفيذ حكم القتل حدا في قاتلي رئيس بلدي بريدة

الخليج – واس : نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، حكم القتـل حدًا بجانيين في ‏مدينة بريدة بمنطقة القصيم.‏

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن المدعو صاردار عبدالله الموسى ‏‏- سوري الجنسية، وبمشاركة المواطنة فادية بنت حسن بن ‏توفيق القلاع أقدما على قتـل المواطن إبراهيم بن عبدالعزيز بن ‏عبدالله الغصن ” زوج الجانية”.‏

وأشارت إلى أن الجاني وجه عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسد ‏المجني عليه، بآلة صلبة راضة على وجه الحيلة والخداع في مأمنه ‏بعد التخطيط المسبق والتنسيق مع الزوجة على التخلص من ‏زوجها‎.

وقالت “الداخلية” إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين ‏المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما ‏بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما ‏صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتـل حداً ‏لقتلهما المجني عليه غيلة.

وأبانت أنه تم تنفيذ حكم القتـل حداً بالجانيين صاردار عبدالله الموسى و فادية بنت حسن بن توفيق القلاع اليوم الخميس 25/ 4/ 1442هـ، بمدينة بريدة بمنطقة القصيم.‏‎