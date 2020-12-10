قرقاش: الإمارات تطلق خطة وطنية لحقوق الإنسان

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وتابع: "خطوة إلى الأمام لتحقيق أهداف رؤية 2021، وتعزيز الوعي المجتمعي حمايةً لمبادئ حقوق الإنسان، وترسيخا عمليا لقيم التسامح والتعايش".
ولفت قرقاش إلى أن "الخطة المرتقبة تعزز سجل الإمارات عبر رسم معايير رائدة لحقوق الإنسان".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الإمارات تحتفي، اليوم الخميس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام".
وتابعت: "هذا هو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 وثيقة تاريخية أعلنت فيها حقوقا غير قابلة للتصرف يحق لكل شخص أن يتمتع بها".
ولفتت الوكالة إلى أن "الإمارات كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة"، مشيرة إلى أنها "بادرت إلى تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز باعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية".
وأوضحت الوكالة أن الخطط الإماراتية شملت الجوانب الصحية والتعليمية إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وسن عدد من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت الحد من التمييز".
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