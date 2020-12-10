تتوقع عجزا يفوق 9 مليار دولار... قطر تعلن موازنة 2021

وتتوقع قطر عجزا 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في موازنة العام المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".
وكشفت وزارة المال القطرية أن الدولة تتوقع إيرادات 160.1 مليار ريال في العام المقبل، استنادا إلى سعر نفط 40 دولارا للبرميل في المتوسط.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أصدر القانون رقم /22/ لسنة 2020، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.
وأشارت الوكالة إلى أن "أمير البلاد المفدى أصدر القانون وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير/ كانون الثاني 2021، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".
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