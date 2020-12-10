احتفاء إماراتي بالإسرائيليين في دبي... عايدة البوسعيدي: أهلا بكم في بيتكم الثاني

وأفادت القناة العبرية الـ12"، ظهر اليوم الخميس، بأن سيدة الاتصالات الأولى في إمارة دبي، عايدة البوسعيدي، قد استقبلت الإسرائيليين المتواجدين في حفل أوبرا بالإمارة بجمل وتعبيرات ترحيبية باللغة العبرية، من بينها "أهلا وسهلا في بيتكم الثاني، دبي".

وذكرت القناة العبرية أن النجمة العربية، البوسعيدي، استقبلت الضيوف في حفل الأوبرا بلغات ثلاث، العربية والعبرية والإنجليزية، وهو ما قوبل بتصفيق حاد من الحضور، وكان من بينهم إسرائيليون.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك حشودا إسرائيلية تصل يوميا إلى دبي وأبو ظبي، منذ التوقيع على اتقاف السلام بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

وفي سياق متصل، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شريط فيديو لمجموعة من السياح الإسرائيليين وهم يؤدون صلاة يهودية في صحراء دبي، أمس الأربعاء.

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن مجموعة من السياح الإسرائيليين يؤدون صلاة يهودية في صحراء دبي الإماراتية.

قالت الصفحة تعليقا على الفيديو:

في صحراء دبي الجميلة كانت هذه الصلاة اليهودية.

وفي السياق نفسه، نشر حساب "إسرائيل في الخليج" التابع للخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لعدد من السياح اليهود، أيضا، وهم يصلون في الطابق الأخير من برج خليفة، وهو أعلى بناء شيده الإنسان، إذ أقيم بارتفاع 828 مترا.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على الفيديو بالقول: "سيّاح اسرائيليون يهود يصلّون في برج خليفة - ثمار السلام".