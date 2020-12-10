الكاظمي يجري زيارات للمناطق المحررة في ذكرى النصر على "داعش"

وقال الكاظمي بهذه المناسبة: "في مثل هذا اليوم أيها الأبطال، سواعدكم وإيمانكم وجذوركم الوطنية العراقية انتزعت النصر على تنظيم داعش الظلامي".

وأضاف الكاظمي: "الانتصار على "داعش" ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، الإنسانية أمام الوحشية، العراق الواحد الموحد أمام التقسيم" .

وتابع الكاظمي: "كل مقاتلينا، ضباط ومراتب، في الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة، وكل من قاتل هذا التنظيم الإرهابي صاغوا قلادة النصر وأهدوها إلى شعب العراق بتضحياتهم وبطولاتهم".

ويشهد العراق، اليوم الخميس، عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة تزامنا مع مرور السنة الثالثة على إعلان بيان النصر على تنظيم "داعش" الذي سيطر لمدة ثلاث سنوات على أراض واسعة من الأراضي العراقية لاسيما في محافظات نينوى والأنبار.