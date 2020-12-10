تقرير رسمي مصري: ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنحو 3.2% في نوفمبر

وجاء في بيان للإحصاء اليوم الخميس، أن "معدل التضخم على أساس سنوي سجل 6.3% مقارنة بـ 2.7% خلال شهر نوفمبر من عام 2019"، بحسب موقع جريدة "الشروق" المصري.
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ولفت البيان إلى أن "أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 3.2% لتبلغ 100.6 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 4% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي".
وأوضح الجهاز أن "معدل التضخم في الحضر ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.8% مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه ليسجل 111.1 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم بنحو 5.7% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2019".
وتابع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه "في الريف سجل معدل التضخم خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنحو 1.4% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 111.3 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 6.9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي".
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