شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» توضح الكمية المسموح للمسافر حملها من «مياه زمزم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الخطوط الجوية السعودية، عن الكمية المسموح للمسافر حملها من مياه زمزم إلى الطائرة.

وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”: “أنه يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة الـ5 لتر، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه”.

وكانت الخطوط السعودية قد أوضحت في وقت سابق إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، ولمعرفة المزيد من المعلومات (اضغط هنا).