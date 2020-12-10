شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: مرتفع جوي يخيم فوق أجواء المملكة حتى الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، استقرار حالة الطقس اليوم الخميس.

وقال المسند عبر حسابه بتويتر: إن هناك استقرار جوي عام في عناصر الطقس اليوم ، وما زال المرتفع الجوي H ، الطارد للمنخفضات الجوية وحالات عدم الاستقرار يخيم فوق أجواء المملكة حتى يوم الاثنين القادم .

وأوضح المسند أنه من خصائص المرتفع الجوي H ، السماء الزرقاء الصافية، والأجواء الباردة .