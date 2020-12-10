شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. استشاري يُعلق على أنباء وفاة متطوعين تلقوا لقاح «فايزر» ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، على وفاة عدد من الأشخاص بعد مشاركتهم في اختبار لقاح “فايزر” المضاد لكورونا.

وقال باهبري: إن التطعيم يسبب آلام في محل الإبرة والمفاصل، وسخونة ويسبب خفقان وبالتالي الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من الأفضل ألا يأخذونه.

وأوضح باهبري أن التجربة التي أجرتها “فايزر” تمت على مجموعتين، المجموعة التي تلقت اللقاح 9 أشخاص منهم فقط أصيبوا بكورونا، أما المجموعة التي لم تتلق اللقاح فقد أصيب 169 شخصاً منهم بالفيروس.

وتابع: “توفي 2 بكورونا من المجموعة التي تلقت التطعيم، أما المجموعة التي لم تتلقى التطعيم فقد توفي 4 أشخاص منهم”.

وأضاف باهبري: “معلومة جداً مهمة، التطعيم لا يدخل داخل نواة خلية الإنسان وبالتالي لا يؤثر على جيناته، تذكر التطعيم اختياري والقرار قرارك”.