شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة عسير»: ضبط مواطن ظهر في مقطع فيديو يتباهى باستخدام سلاح «رشاش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الفرق السرية لدوريات الأمن بمنطقة عسير من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمربتهمة حيازة سلاح آلي.

وفى التفاصيل، أوضح حساب “سناب الداخلية” أن المواطن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهو يستعرض بسلاح آلي من نوع رشاش وبحوزته حبوب يشتبه أنها خاضعة للرقابة الطبية.

وأضاف حساب “سناب الداخلية”، أن الشخص المذكور كان بحوزته شخص آخر، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.