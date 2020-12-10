شكرا لقرائتكم خبر عن «اكشتوا واحتاطوا».. «الحصيني» يتوقع: أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً في إجازة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.

وقال الحصيني عبر تغريدات على حسابه بتويتر: “طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1442/4/25هـ إلى السبت 1442/4/27هـ أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً، اكشتوا واحتاطوا “الأماكن المفتوحة “ملابس شتوية ثقيلة على الرياض والقصيم ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية الشرقية والمدينة شتوي متوسط ليلاً” .

وأضاف الحصيني: “اكشتوا لا يوجد ما يمنع ذلك، متوقع أجواء باردة ليلاً والرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة يوم الجمعة ، متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة -بإذن الله -يوم الخميس 1442/4/25هـ على الشمالية وشمالي الشرقية الوسطى يوم الجمعة 1442/4/26هـ”.

وتابع: “يتراوح هذا الانخفاض من”4” لـ “6”درجات مئوية عما كانت عليه أمس الأربعاء 1442/4/24هـ ، وعند الخروج للكشتة حصنوا أنفسكم وأهليكم – احرصوا على النظافة بعد الرحيل من المكان -ابتعدوا عن تجمعات السيول، متوقع – إن شاء الله – أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير الجمعة والسبت”.