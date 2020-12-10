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يأتي ذلك بعد أيام إعلان أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".
من حانبه، قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن بلاده "ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية"، مضيفا أن "سياسة إيران دائما هي الدبلوماسية وعلاقة حسن الجوار والحوار الإقليمي".
يُذكر أن الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهما إياها بالتقارب مع إيران وتمويل حركات إسلامية متطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير إيران الجديد تزامنا مع "المصالحة الخليجية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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