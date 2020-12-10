أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير إيران الجديد تزامنا مع "المصالحة الخليجية"

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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن "الشيخ تميم ال ثاني، تسلم في الديوان الأميري، أوراق اعتماد 6 سفراء جدد في الدوحة، بمن فيهم السفير الإيراني دهقاني بودة"، مرحبا بالسفراء ومتمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء.

يأتي ذلك بعد أيام إعلان أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

من حانبه، قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن بلاده "ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية"، مضيفا أن "سياسة إيران دائما هي الدبلوماسية وعلاقة حسن الجوار والحوار الإقليمي".

يُذكر أن الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهما إياها بالتقارب مع إيران وتمويل حركات إسلامية متطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة.