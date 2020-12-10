البنك المركزي السوداني يصدر بيانا بشأن "حاويات العملة"

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الخميس، مشيرة إلى أن بنك السودان المركزي أعلن عن وصول 15 حاوية تحمل أوراق لطباعة العملة السودانية الى ميناء بورتسودان خلال اليومين الماضيين.

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وتابعت: "نفى البنك المركزي السوداني ما تناولته وسائل إعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بأن الحاوية تحمل عملة سودانية مطبوعة".

ولفت البيان الصحفي الصادر عن البنك أن "الحاويات المعنية تحمل ورقا لطباعة العملة السودانية وليست عملة سودانية مطبوعة وهي أوراق تمثل مواد خام لطباعة العملة السودانية"، مضيفا: "تم استيرادها بواسطة شركة السودان لمطابع العملة لطباعة العملة حسب العقد الموقع مع بنك السودان المركزي للعام 2020".

وأوضح البيان: "بنك السودان المركزي على علم بكل خطوات استيراد تلك الأوراق"، مضيفا: "عادة ما يتم استيراد هذا الورق من شركات عالمية وبصورة طبيعية وعبر القنوات الرسمية".

ولفت البيان إلى أن "ورق العملة الخام المستورد يتم استلامه في ميناء بورتسودان بواسطة مندوب شركة مطابع السودان للعملة بوجود ضباط الجمارك"، مشيرا إلى أن "وصول حاويات تحمل ورق لطباعة العملة هو شيء روتيني يتم حسب جدولة وصول الورق من الشركات المصنعة".