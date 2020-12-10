شكرا لقرائتكم خبر عن تداول بيانات سرية لمستهلكي الكهرباء والماء بالكويت.. والوزارة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت، تداولاً لبيانات سرية خاصة بالمستهلكين، في إجراء حذّر مراقب تطوير النظم في إدارة المركز الآلي التابعة لقطاع خدمة العملاء في الوزارة سعود العجمي ، من أنه قد «يعرّض سرية المعلومات للتداول من قِبل أشخاص غير مخوّلين للعمل على أنظمة قطاع خدمات العملاء، وكشف حسابات العملاء من قبلهم».

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، أكد العجمي في خطاب رسمي، وجهه إلى مدير إدارة المركز الآلي، يوضح فيه سحب بيانات العملاء من دون التنسيق معه، أكد أنه لم يتم التنسيق مع المراقبة في ما يخص سحب البيانات الشخصية للعملاء من قبل مراقب التشغيل الذي كان مكلفاً كمدير للمركز الآلي، مشدّداً على أن «هذه البيانات تعتبر سرية للغاية ولا يسمح بعرضها دون اتباع الإجراءات المعمول بها».

وحذّر من أنّ «سحب هذه البيانات قد يعرّض سرية المعلومات للتداول من قِبل أشخاص غير مخوّلين للعمل على أنظمة قطاع خدمات العملاء، وكشف حسابات العملاء من قبلهم، وبناء عليه نرفع لكم الأمر لاتخاذ اللازم قانوناً».

ووفقاً للمعلومات فقد تم نقل البيانات الخاصة بالمستهلكين على «فلاش ميموري» ورفعها على أحد السيرفرات، وهو ما اعتبره العجمي إجراء بالغ الأهمية، يتطلب إخلاء المسؤولية تجاهه.