الداخلية الكويتية: 650 مخالفا لقوانين الإقامة عدلوا أوضاعهم منذ بداية ديسمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن عدد الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة الذين قاموا بتعديل أوضاعهم منذ بداية شهر ديسمبر الجاري بلغ 650 مخالفا، متوقعة تزايد أعدادهم حتى انتهاء المهلة في 31 ديسمبر الجارى.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد توحيد الكندري – في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن قيمة الغرامات التي تم تحصيلها، بلغت 380 ألف دينار حتى نهاية يوم عمل الثلاثاء الماضي.



وأشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، عممت رسائل توعوية بكل لغات المقيمين في الكويت؛ لحث المخالفين على تعديل أوضاعهم والاستفادة من المهلة، محذّرا في الوقت نفسه أي مواطن أو مقيم من إيواء أي مخالف لقوانين لإقامة، مؤكداً أن من سيتم ضبطه بتهمة إيواء مخالف للإقامة، سيتعرض لعقوبات قانونية.



ولفت الكندري إلى أن المخالفين غير الراغبين بالاستفادة من المهلة من خلال تعديل أوضاعهم أو مغادرة الكويت، لن يُمنحوا فرصة أخرى، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، وإبعادهم عن البلاد فوراً، مع عدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى.