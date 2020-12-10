الصحة الكويتية تسجل أدنى نسبة إشغال لأسرة وغرف العناية المركزة لمرضى كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس فريق (كوفيد 19) فى وزارة الصحة الكويتية الدكتور هاشم الهاشمى، عن تسجيل أدنى نسبة إشغال لأسرّة الأجنحة المخصصة في المستشفيات العامة لمرضى فيروس كورونا خلال الأسبوع الجارى، حيث انخفضت إلى 9%، وهي النسبة الأقل منذ بداية ذروة جائحة كورونا في الكويت.

وأضاف الهاشمي - في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا الانخفاض قابله تسجيل أدنى نسبة في إشغال أسرّة العناية المركزة المخصصة لمرضى (كوفيد 19) منذ بداية الجائحة أيضاً، حيث وصلت إلى 14%.



وأكد أن الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين، ساهم أيضا في تقليل معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، لافتا إلى أن زيادة الإقبال على تطعيمات الشتاء، أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة بالإنفلونزا.