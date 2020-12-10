ماذا فعل الملك سلمان لمواجهة "كورونا"؟

وقال المركز، في بيان له، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في إطار توجيه خادم الحرمين الشريفين للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد_19) والحد من انتشاره، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من المساعدات الإنسانية في مختلف القطاعات".
وكان الملك سلمان قال إن "قمة العشرين نجحت في تقديم رسالة للاطمئنان والأمل لمواطني جميع الشعوب، من خلال بيان القادة الختامي للقمة"، موضحا أنه يتشرف بالإعلان عن تبني دول مجموعة العشرين رسالة اطمئنان للعالم بشأن فيروس كورونا، وهذا الإنجاز اليوم يأتي تفنيدًا لجهودنا المشتركة".
وتابع: "وبالنظر إلى المستقبل، فإننا سنعمل من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة على إرساء الأسس لتحقيق الهدف العام لنا، وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، مشددا في نهاية خطابه على تبني سياسات مهمة من شأنها تحقيق التعافي وصولا إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن.
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