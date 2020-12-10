شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 5 أماكن يُمنع الوقوف فيها من قبل قائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حددت الإدارة العامة للمرور ، 5 أماكن يُمنع الوقوف فيها من قبل قائدي المركبات.
وأوضحت ، أن تلك الأماكن تشمل جميع المواضع ذات إشارات ممنوع الوقوف، وعند أي منعطف أو على قمة طريق أو في ملتقى طرق، وكذلك على بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء.
وأشارت إلى أن الأماكن تتضمن أيضاً إذا كان على مسافة أقل من 20 متراً من جسر أو نفق، إضافة إلى الشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.
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