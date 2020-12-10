رئيس وزراء موريتانيا: سنحصل على 20% من حاجتتا من لقاح كورونا



وأشار إلى أنه يوجد أمل كبير لتخطي هذه الجائحة في الأيام القليلة القادمة، لكنه يعول على مسؤولية المواطنين خصوصا الشباب منهم لحماية الضعفاء وكبار السن، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها مؤخرا، كما أن اللجنة الوزارية تتابع الموضوع ولا داعي للقلق .



وأكد أن الوضع تحت السيطرة وأن موريتانيا لديها العدد الكافي من الأسرة التي تحتاجها حتى الآن، مشددًا على أن الوضع يتطلب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات ، فيما يخص التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحفاظ على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.