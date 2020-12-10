عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واتساب تطلق عربة التسوق.. أحدث خاصية للبيع والشراء

الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت خدمة واتساب التابعة لشركة "فيسبوك" العملاقة، إطلاق خاصية جديدة لعربات التسوق تتيح للمستخدمين شراء حاجياتهم من خلال التطبيق.



وأوضحت "واتساب" عبر مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة المتوافرة في العالم أجمع "مع عربات التسوق هذه، يمكن للأشخاص تصفح كتيّبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة".

وأضافت "هذا يحصل في الوقت المناسب خلال موسم الأعياد. نتمنى لكم تسوقا ممتعا عبر واتساب".

جذب التجار

ومع هذه الخاصية الجديدة، تسعى "واتساب" إلى جذب التجار والشركات إلى تطبيقها "واتساب بيزنس" الذي يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية، بهدف إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن.

كذلك تسعى الخدمة إلى تشجيع مستخدميها البالغ عددهم 1,5 مليار حول العالم على التسوق عبر منصتها.

ويشكّل تطوير التجارة عبر خدمة المراسلة تحديا أساسيا لـ"واتساب" التي لا تحقق أرباحا كبيرة من الإعلانات رغم انتشارها الواسع.

الدفع الإلكتروني

كذلك تفتقر الشبكة إلى خدمة مدمجة للدفع الإلكتروني.

وفي الأسبوع الماضي، خاضت "واتساب" غمار الدفع عبر الأجهزة المحمولة في السوق الهندية الواعدة للغاية، لتدخل منافسة مع مجموعات عملاقة مثل "جوجل" و"علي بابا".

وأعلنت إطلاق "واتساب باي" في الهند، أكبر أسواقها مع نحو 400 مليون مستخدم.

خدمة التسوق

والشهر الماضي، أجرى تطبيق واتساب اختبارات على الزر الجديد المخصص للتسوق.

ومن مميزات "زر التسوق" الجديد في واتساب، أنه يسمح للمستخدم التسوق مباشرة من التطبيق وطلب شراء المنتجات دون الحاجة إلى الخروج واستخدام تطبيقات أخرى.

وكانت فيسبوك، قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن واتساب سيبدأ بتقديم خدمات الاستضافة والشراء من داخل التطبيق مباشرة.

وقال رئيس العمليات في واتساب، مات إيديما، في مقابلة: إن أداة التسوق عبر واتساب ستبدأ بالظهور قبل نهاية العام الجاري، في حين ستصبح استضافة الرسائل متاحة في عام 2021.

واستحوذت شركة فيسبوك على تطبيق "واتساب" للتواصل الاجتماعي في فبراير/شباط 2014 الماضي مقابل 19 مليار دولار.