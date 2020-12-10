شكرا لقرائتكم خبر عن هل سنة الفجر تُقضى بعد صلاة الفريضة؟ الشيخ الشثري يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم قضاء سنة الفجر بعد الانتهاء من صلاة الفريضة.
وقال الشيخ الشثري، عبر برنامج “فتاوي” على قناة السعودية: “إذا دخل الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن لو قدر إن الإنسان لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبلها فلا بأس على الصحيح أن يصلي سنة الفجر بعد الفريضة”.
واستشهد بالحديث النبوي (صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل)، كما استشهد أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها).
وتابع الشيخ سعد الشثري “سنة الفجر فيها أجر عظيم وثواب جزيل وكان النبي صلي الله عليه وسلم لا يتركها سفراً ولا حضراً.
كانت هذه تفاصيل خبر هل سنة الفجر تُقضى بعد صلاة الفريضة؟ الشيخ الشثري يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.