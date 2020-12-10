التحالف العربي: تدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون

موسكو - سبوتنيك. وقال التحالف في بيان: ""قوات التحالف العربي قامت باعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من مدينة الحديدة اليمنية باتجاه السواحل السعودية".

وأضاف البيان: "القوات البحرية للتحالف دمرت الزورقين في عرض البحر الأحمر قبل وصولهما إلى الساحل".

هذا وأعلن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.