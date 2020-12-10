بنزيما يقود ريال مدريد لثمن نهائي دوري الأبطال

حسم ريال مدريد، عبوره لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز (2-0) على بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات.

ثنائية ريال مدريد، حملت توقيع كريم بنزيما في الدقيقتين 9 و32.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.