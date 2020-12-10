رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية يستقبل الاعلامي زيد السربل

استقبل رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح مساء اليوم الاربعاء الزميل الاعلامي زيد السربل بمقر اللجنة المؤقت الواقع في منطقة جابر الاحمد.

واعرب الشيخ فهد اثناء اللقاء عن شكره وتقديره للجهود وللنشاط المتميز للزميل السربل ودوره في اثراء المكتبة الرياضية بعدد من الاصدارات الرياضية.

واشاد بمضمون ومحتوى الاصدارين للمسيرة الحافله والناجحة سواء للرماية الكويتية وكل أحداثها والبطولات والألقاب التي احرزها الرماة الابطال الذين نجحوا في تحقيق الميداليات سواء على المستويات المحلية والاقليمية او القارية و العالمية والأولمبية وتسجيل اسم الكويت في سجلات دورات الألعاب الأولمبية او النشاط الرياضي في الجهراء التاريخية .

واثنى على مساهمته بطرح عدد من الافكار والمبادرات والاقتراحات الرياضية الجديدة .

واكد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية حرصه على دعم اي جهد اعلامي رياضي مميز ومساندته لكل مقترح ايجابي يساهم في تعزيز واثراء الحركة الرياضية .

واشار الى اهمية توثيق الالعاب الرياضية وتوثيق نشاط الاندية والاتحادات الرياضية في الكويت وتعهد بدعم اي عمل يساهم برفع وتطوير الرياضة واعلاء اسم وعلم دولة الكويت في المحافل الرياضية والصعود على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

وكان الزميل السربل قد اهدى للشيخ فهد ناصر صباح الاحمد نسخ من اصداراته الرياضية الجديدة ( اكاليل الرماية في دولة الكويت ) و (جهراوي ) وهما مطبوعتان رياضيتان توثق الاولى انجازات الرماية الكويتية على كل المستويات منذ بدايتها والثانية تحكي مسيرة الحركة الرياضية في الجهراء بمناسبة مرور ٥٠ عاما على تأسيس نادي الشهداء الرياضي ( نادي الجهراء الرياضي حاليا )

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