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شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 350 مشارك.. انطلاق أولى أمسيات «إعلامي» بلقاء مميز لـ«المطيري» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت أمس الأربعاء، أولى الأمسيات الإعلامية للجمعية الإعلامية (إعلامي)، وكانت الانطلاقة بلقاء مميز مع المخرج والإعلامي محمد المطيري، بعنوان المحتوى المرئي، وبحضور أكثر من 350 مشارك ومشاركة.
تناولت الأمسية التوجه العالمي للمحتوى المرئي ومميزاته في التسويق وكيف تتوجه كبرى الشركات للظهور الإعلامي عبر المحتوى المرئي لسهولة الوصول والتأثير.
الجدير بالذكر أن الجمعية ستستمر في هذه الأمسيات الإعلامية وقد حددت الأمسية القادمة في تاريخ 2020/12/16م مع الأستاذ غازي العمري بعنوان تحليل البيانات الإعلامية.
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