لا يوجد لقاحات للوقاية من العدوى.. الصحة السعودية تحاول محاصرة مرض قبل انتشاره

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وكشفت الوزارة حقيقة انتشار ذباب "الرمل" الذي يعد الناقل الرئيسي لما يعرف باسم داء "الليشمانيا"، في منطقة الثمامة بالرياض.

وأفادت صحيفة "الرياض"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة على محاولة كشف حقيقة ذباب "الرمل"، مؤكدة أنه، حتى الآن، لا يوجد لقاحات للوقاية من العدوى، لكن يمكن تجنب الإصابة به من خلال بعض الاحتياطات اللازمة.

ونفت الصحة السعودية ما تردد حول انتشار مرض "الليشمانيا" في الثمامة في منطقة الرياض، مؤكدة أنها تلقت شكوى وتم تكليف فريق بحث وتقص قام بفحص العديد من الحالات على مدى الأسبوعين الماضيين، ولم يثبت وجود أية حالة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة السعودية قامت بالتعاون مع وزارة البيئة وأمانة الرياض، بتنفيذ عمليات الترصد حيث تم تنفيذ عمليات رش المبيدات لمنع وصولها، مشيرة إلى أن ذبابة "الرمل" لا تكاد ترى بالعين المجردة ويمكن القضاء عليها بأي نوع من أنواع المبيدات.

وأكدت أن العدوى تنتقل عبر الذباب الرملي الذي ينشط في ساعات المساء ووقت الشفق والليل، ويكون أكثر انتشارا في المناطق الريفية، في وقت تنتقل عدوى "الليشمانيات" عن طريق لدغات ذباب الرمل التي تتغذى على الدم لتضع بيضها، ويوجد أشكال عدة من داء "الليشمانيا" وجميعها تتفق في عوامل الخطورة الرئيسية على صحة الإنسان.

وحول عوامل الوقاية، شددت الوزارة على أنه يمكن تفادي العدوى من خلال تفادي التعرض للدغات ذباب الرمل، وتجنب النوم في العراء قرب المزارع أو حظائر الحيوانات، خاصة مع اكتشاف حوالي 70 نوعا من الحيوانات، تُعد مستودعا طبيعيا لطفيليات الليشمانيات.

ويشار إلى أن داء "الليشمانيات" من الأمراض القابلة للعلاج، والتي يمكن الشفاء منها، وهو ما يتطلب نظاما مناعيا قويا، لأن الأدوية لن تخلص الجسم من الطفيل، وبالتالي يظل خطر الانتكاس قائما إذا حدث كبت للمناعة.

ويلزم علاج جميع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بداء "الليشمانيات" الحشوي علاجا سريعا وكاملا.