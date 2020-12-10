صحيفة: قريبا جدا.. تشغيل رحلات العودة من الكويت إلى مصر

ونقلت صحيفة "الأنباء" الخميس عن المصدر قوله إن: عملية تشغيل رحلات المغادرة من الكويت ستكون "قريبا جدا"، وبطريقة مباشرة في بداية الأمر.

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وأوضح أن هذه خطوة تمهيدية، وذلك من أجل إعادة تشغيل الرحلات التجارية بين البلدين في القريب العاجل.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة استقبلت يوم الثلاثاء الماضي طلبا رسميا من شركة مصر للطيران يدعو إلى تشغيل رحلات المغادرة من الكويت إلى مصر.

وبحسب المصدر ذاته، فقد بحثت إدارة الطيران المدني الطلب في اجتماع عقدته على خلال اليومين الماضيين.

ويهدف هذا الأمر إلى تيسير عودة العمال المصريين الذين يرغبون في السفر إلى بلدهم، وحتى لا تلجأ العمالة المصرية إلى وسيط (ترانزيت) في طريق عودتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القنصلية المصرية بالكويت أعلنت توفير استمارة مخصصة للعودة عبر الرحلات المباشرة، موضحة أنه يتعين على الراغبين في الأمر ملؤها.